Amasya’da 1 Mayıs Coşkusu Yağmur Dinlemedi

Amasya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sağanak yağmura rağmen coşkuyla kutlandı. Şemsiyeler altında toplanan emekçiler, türküler eşliğinde halay çekerek meydanları boş bırakmadı.

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Amasya’da 1 Mayıs Coşkusu Yağmur Dinlemedi

Amasya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sağanak yağmura rağmen coşkuyla kutlandı. Yavuz Selim Meydanı, bu anlamlı gün için bir araya gelen emekçilerin ve sivil toplum kuruluşlarının buluşma noktası oldu.

HALAYLAR YAĞMUR ALTINDA ÇEKİLDİ

Yoğun yağışa rağmen alanı terk etmeyen vatandaşlar, şemsiyeler eşliğinde 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Tertip komitesinin yaptığı konuşmaların ardından türküler söylendi, halaylar çekildi. Islanan meydan, dayanışma ruhunu sarsamadı.


Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanı Satılmış Ayan, yaptığı açıklamada “Olumsuz hava şartlarına rağmen alanları dolduran, bu anlamlı günü birlikte kutlayan herkese selam olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Amasya 1 Mayıs
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