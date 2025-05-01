Avcılar’da Kız Yurdunda Korkutan Yangın! Öğrenciler Tahliye Edildi

İstanbul Avcılar’da bulunan özel bir kız yurdunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Avcılar’da Kız Yurdunda Korkutan Yangın! Öğrenciler Tahliye Edildi

Olay, Avcılar’ın Üniversite Mahallesi’nde saat 16.00 sularında meydana geldi. 4 katlı özel kız yurdunda, elektrik sisteminde yaşanan arıza sonucu yangın çıktı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Yangın sırasında yurtta kalan öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. Kısa süreli paniğin yaşandığı binada herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme olmadığı bildirildi. Olayın ardından elektrik dağıtım ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA

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