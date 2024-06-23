Termometreler çıldırdı! O ilde hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı.

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Termometreler çıldırdı! O ilde hava sıcaklığı 50 dereceyi aştı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da termometreler 50 dereceyi aştı. Çocuklar tehlikeye aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarında yüzerek serinlemeye çalışırken, yetişkinler ise zamanlarını evlerinde geçirmeyi tercih ediyor. Dışarı çıkmak zorunda kalan yetişkinler de gölgelik alanlara kaçıyor.

Havaların çok sıcak olduğunu söyleyen çocuklar, parka gidip süs havuzunda yüzdüklerini belirtti. Bazı çocuklar ise hortumdan gelen suyun altında serinlemeye çalıştı. Sıcaktan sadece insanlar değil hayvanlar da etkileniyor. Sıcaktan bunalan kuşlar, buldukları su birikintilerinden su içiyor. Sürücüler ise araçlarını sıcaktan korumak için motor kısımlarını su ile ıslatıyor.

"ARKADAŞLARA BAK, GÜNEŞTEN HEPSİ SİMSİYAH OLMUŞ"

Sıcaklıklara dayanamayıp arkadaşlarıyla birlikte parka koşan Ömer Rüzgar, ilçede dayanılmaz bir sıcaklık olduğunu ifade etti. Sıcaklar nedeniyle Ceylanpınar'dan kaçmanın yollarını aradıklarını söyleyen Rüzgar, "Ceylanpınar'da havalar çok sıcak. Gidebileceğimiz, gölgelik ve serinlik alan sadece burası var. Evde de bunaldık, geldik burada takılıyoruz. Yanıyoruz, 40 derece, 50 derece, 60 derece gören insanlarız. Artık yapamıyoruz, başka illere kaçmanın derdindeyiz. Serinlemek için fıskiyeleri açıyorlardı ama bu hava sıcak olduğu için bekçi de gelmemiş herhalde. Arkadaşlara bak, güneşten hepsi simsiyah olmuş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Sıcak Hava Şanlıurfa
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