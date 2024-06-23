Cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı: Lüks aracına binip uzaklaştı

Amasya’nın Suluova ilçesindeki caminin tuvaletine giren bir şahıs gözüne kestirdiği sabunluğu önce yıkadı sonra beline sokup çaldı. Beline sokup üstünü elbisesiyle kapatan şahıs son model otomobiline binip uzaklaştı. Şahsın pes dedirten o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Cami tuvaletindeki sabunluğu çaldı: Lüks aracına binip uzaklaştı

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Toki Camii'nin tuvaletine giren bir şahıs ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı.

LÜKS ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

“BİZ NE HALE GELDİK BÖYLE”

Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti. Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Etiketler
cami Hırsızlık Lüks Otomobil Amasya
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