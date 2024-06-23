Kadıköy'de dehşet! Tartıştığı kişiye bıçakla saldırdı

Kadıköy'de, bir şahıs tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Kadıköy'de dehşet! Tartıştığı kişiye bıçakla saldırdı

Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul İtfaiyesinde görevli S.Ö. isimli şahıs, cadde üzerindeki parkta gezdiği sırada tartıştığı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

S.Ö., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan itfaiye görevlisini Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadıköy Saldırı
Parkta dehşet saçtı: Tartıştığı kişileri bıçakladı Parkta dehşet saçtı: Tartıştığı kişileri bıçakladı
Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı
21 yaşındaki gencin acı ölümü: Serinlemek için girdiği gölette boğuldu 21 yaşındaki gencin acı ölümü! Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Limon kabuklarını çöpe atmayın! Limon kabuklarını değerlendirmenin 5 yolu Limon kabuklarını çöpe atmayın! Limon kabuklarını değerlendirmenin 5 yolu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor
İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi
Portekiz yenilgisi sonrası Arda Güler'den dikkat çeken Montella mesajı Portekiz yenilgisi sonrası Arda Güler'den dikkat çeken Montella mesajı
AKP'nin özel uçak sevdası: Simit Sarayı'nın sahibinin jetiyle VIP hac yolculuğu! Simit Sarayı'nın sahibinin jetiyle VIP hac yolculuğu!
Vergide sıra engelliye geldi! ÖTV’siz araç alma hakkı kaldırılıyor ÖTV’siz araç alma hakkı kaldırılıyor