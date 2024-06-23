21 yaşındaki gencin acı ölümü: Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti.

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21 yaşındaki gencin acı ölümü: Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Dün öğleden sonra iki arkadaşıyla birlikte Hırka köyündeki gölete giden Mert Can Şenol (21), serinlemek için suya girdi. Bir süre yüzdükten sonra suyun içinde kaybolan gencin arkadaşları durumu Merzifon itfaiyesine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edilmesinin yanı sıra Amasya Belediyesi itfaiyesinden de dalgıçlar yönlendirildi. Gölete giren dalgıçlar geç saatlere kadar arama yaptı. Sabah erkenden tekrar başlayan aramalarda Şenol'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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