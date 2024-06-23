Belediye otobüsünde ortalık karıştı! Kadın yolcular saç baş kavga etti

Olay Bursa-Gemlik arasında sefer yapan 101 numaralı otobüste meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki kadın yolcu, otobüs içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadınlar saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Kavga kadınlardan birinin otobüsten inmesiyle son buldu.

Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İHA