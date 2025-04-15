Terme'de Zirai Donun Ardından Hasar Tespiti Başladı

Samsun’un Terme ilçesinde yaşanan don olayının ardından tarım alanlarında oluşan zararın tespiti için harekete geçildi.

Terme'de Zirai Donun Ardından Hasar Tespiti Başladı

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaşanan don olayının ardından tarım alanlarında sahada incelemelere başladı. İlçe genelinde yürütülen ön tespit çalışmalarında elde edilen ilk verilere göre, don olayının yol açtığı hasarın sınırlı düzeyde olduğu belirtildi. Ancak çalışmaların devam ettiği ve nihai hasar raporlarının hazırlanma aşamasında olduğu aktarıldı.
Yetkililer, hasar tespit sürecinin tamamlanmasının ardından çiftçilerin uğradığı zararların karşılanabilmesi için gerekli adımların atılacağını açıkladı.

Kaynak: İHA

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