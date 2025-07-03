Tekirdağ'da Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Tatbikatı Yapıldı

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katılımıyla Ceyport Limanı'nda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği uyuşturucu sevkiyatı yapılan iki gemiye operasyon gerçekleştirildi

Tatbikatta, Özel Harekat Su Altı Operasyon Birimi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKOTİM) ekipleri, kurbağa ve gemi adamları, polis helikopteri ile Tekirdağ AFAD Müdürlüğü KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) timi görev aldı.

Tatbikatta şüpheli 2 gemi, havadan, karadan ve denizden eş zamanlı hücum ve çıkarma ile kontrol altına alındı, 2 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA