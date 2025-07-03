Tekirdağ'da Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Tatbikatı Yapıldı

Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi.

Son Güncelleme:
Tekirdağ'da Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele Tatbikatı Yapıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katılımıyla Ceyport Limanı'nda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği uyuşturucu sevkiyatı yapılan iki gemiye operasyon gerçekleştirildi

Tatbikatta, Özel Harekat Su Altı Operasyon Birimi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKOTİM) ekipleri, kurbağa ve gemi adamları, polis helikopteri ile Tekirdağ AFAD Müdürlüğü KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) timi görev aldı.

Tatbikatta şüpheli 2 gemi, havadan, karadan ve denizden eş zamanlı hücum ve çıkarma ile kontrol altına alındı, 2 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kayseri’de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı Kayseri’de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Şanlıurfa’da Trafo Alev Alev Yandı Şanlıurfa’da Trafo Alev Alev Yandı
Ne Sinek İlacı ne Cihaz Ne Losyon: Sivrisinekler Tuvalet Kağıdıyla Arkasına Bakmadan Kaçacak Ne Sinek İlacı ne Cihaz Ne Losyon: Sivrisinekler Tuvalet Kağıdıyla Arkasına Bakmadan Kaçacak
Keneler En Çok Nerelere Tutunur? Eve Geldiğinizde Bu Bölgeleri Mutlaka Kontrol Edin Keneler En Çok Nerelere Tutunur? Eve Geldiğinizde Bu Bölgeleri Mutlaka Kontrol Edin
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Galatasaray'da Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum' Icardi'den Saç Baş Yolduran Talep! 'Gelmiyorum'
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı