Kayseri’de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri’de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (32) saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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