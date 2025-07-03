Bursa’da Hurda Araçların Bulunduğu Depoda Yangın

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Tahtalı Mahallesi’nde saat 12.00 civarında yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerine polis ve sağlık görevlileri de destek verdi. Polis çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA