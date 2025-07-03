Şanlıurfa’da Trafo Alev Alev Yandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, güneş enerjisi santraline ait bir trafoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’da Trafo Alev Alev Yandı
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Olay, Viranşehir’e bağlı kırsal Düzük Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait güneş enerjisi santralinde bulunan trafodan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi.

Yangında trafo tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye personeli İ.Y., sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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