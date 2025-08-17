Tekirdağ’da Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sabahın erken saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden başlatılan arama çalışmaları, Dut Limanı civarında sonuç verdi. Ekipler, kayıp gencin bedenini bu bölgede buldu.

A.B.’nin cenazesi, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildikten sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Olay, Kumbağ Mahallesi’nde serinlemek için denize giren A.B.’nin bir anda gözden kaybolmasıyla başlamıştı. Genci kurtarmak için denize giren iki kişi ise boğulma tehlikesi geçirmiş, ancak çevredekilerin yardımıyla kurtarılmıştı.

Kaynak: AA