Tekirdağ’da Aniden Bastıran Sağanak Hayatı Felç Etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağış, kentte kısa süreli olmasına rağmen etkisini gösterdi. Yağmurun aniden bastırmasıyla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağışla birlikte yolların çeşitli noktalarında su birikmeleri meydana gelirken, dışarıda bulunan vatandaşlar yağmurdan korunmak için bina girişlerine ve saçak altlarına sığındı. Yağmurun ardından, bazı bölgelerde yol kenarlarında biriken sular dikkat çekti.

Kaynak: İHA