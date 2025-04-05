Karabük'te Trafik Kazalarında 3 Kişi Yaralandı

Karabük'te yaşanan trafik kazalarında 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Karabük'te Trafik Kazalarında 3 Kişi Yaralandı

Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma mevkiinde yaşanan kazada Mustafa Demir idaresindeki hafif ticari araç, Kastamonu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak menfeze çarptı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Şefika ve Muzaffer Demir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde otomobil ile toplu taşıma aracının çarpıştığı kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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