Bursa'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan bir beton mikseri devrildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Gemlik-Armutlu karayolunun Narlı mevkiinde meydana geldi. 16 GY 659 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ağır yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti. Devrilen mikser, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA