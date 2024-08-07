Suyu Düşen Çocuğu Kurtarmak İçin Suya Girdi! Akıntıya Kapılarak Gözden Kayboldu

Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtarmaya giden adam suda gözden kayboldu. Akıntıya kapılarak kaybolan şahsın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarılan çocuk ise hastanede tedavi altına alındı.

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Suyu Düşen Çocuğu Kurtarmak İçin Suya Girdi! Akıntıya Kapılarak Gözden Kayboldu

Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuk sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören İrfan S., yardım etmek amacıyla suya atladı. Çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan İrfan S. gözden kayboldu.

Suyu Düşen Çocuğu Kurtarmak İçin Suya Girdi! Akıntıya Kapılarak Gözden Kayboldu - Resim : 1

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan İrfan S.'nin bulunması için dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. İrfan S.'nin kurtardığı çocuk ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

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