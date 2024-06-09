Süt dolu kovaya düşen 14 aylık bebek boğuldu!

Kayseri'de içi süt dolu kovaya düşen 14 aylık bebek boğuldu.

Süt dolu kovaya düşen 14 aylık bebek boğuldu!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B.; iddiaya göre ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.

Durumu fark eden ailesi tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; solunumu duran L.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, L.B.'nin ise yaşam mücadelesinin sürdüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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