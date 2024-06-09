Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpışıp devrildi! Yaralılar var

Aydın'ın Efeler ilçesinde Fatih Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ambulans savrularak devrildi. Kazada ambulanstaki hasta ve sağlık personelleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki vatandaşların da yardımıyla devrilen ambulansın içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yol kazaya karışan araçların kaldırılması ile yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA