Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Yan Yattı: 6 Yaralı

Çanakkale'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Yan Yattı: 6 Yaralı

Çanakkale'de saat 19.00 sıralarında Eceabat istikametinden Gelibolu istikametine giden Tayfur Özkan idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazada otomobil sürücüsü Tayfur Özkan ile yolcular Hande Özkan, Yusufcan Çimen, Arda Çimen, Eyüphan Söyler ve Nevzat Efe Ülkü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çanakkale
Son Güncelleme:
5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarmadan Kaçamadı 5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Jandarmadan Kaçamadı
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Elektrik Direğinde Feci Son Elektrik Direğinde Feci Son
ÇOK OKUNANLAR
Siirt'te Fabrikada Yangın! Alevler Binayı Sardı Siirt'te Fabrikada Yangın! Alevler Binayı Sardı
Düzce'de Feci Kaza! Metrelerce Yükseklikten Yuvarlandılar: 2'si Çocuk 6 Yaralı Düzce'de Feci Kaza! Metrelerce Yükseklikten Yuvarlandılar: 2'si Çocuk 6 Yaralı
Safranbolu'da Korkutan Yangın! 2 Ev Alevlere Teslim Oldu Safranbolu'da Korkutan Yangın! 2 Ev Alevlere Teslim Oldu
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
Emeklilerin Dört Gözle Beklediği Haber Geldi: 1000 TL'lik Bayram İkramiyesi Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu Emeklilerin Beklediği Haber Geldi: 1000 TL'lik Bayram İkramiyesi Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu