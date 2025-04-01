Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Yan Yattı: 6 Yaralı
Çanakkale'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Çanakkale'de saat 19.00 sıralarında Eceabat istikametinden Gelibolu istikametine giden Tayfur Özkan idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kazada otomobil sürücüsü Tayfur Özkan ile yolcular Hande Özkan, Yusufcan Çimen, Arda Çimen, Eyüphan Söyler ve Nevzat Efe Ülkü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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