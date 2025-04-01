Safranbolu'da Korkutan Yangın! 2 Ev Alevlere Teslim Oldu

Safranbolu'da bir evde başlayan yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. Evlerde hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Safranbolu'da Korkutan Yangın! 2 Ev Alevlere Teslim Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde Z.V.’ye ait tek katlı evdeakşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan 2 katlı eve de sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evlerde hasar meydana gelirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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