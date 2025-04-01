Safranbolu'da Korkutan Yangın! 2 Ev Alevlere Teslim Oldu
Safranbolu'da bir evde başlayan yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. Evlerde hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde Z.V.’ye ait tek katlı evdeakşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan 2 katlı eve de sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evlerde hasar meydana gelirdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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