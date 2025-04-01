Düzce'de Feci Kaza! Metrelerce Yükseklikten Yuvarlandılar: 2'si Çocuk 6 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

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Düzce'de Feci Kaza! Metrelerce Yükseklikten Yuvarlandılar: 2'si Çocuk 6 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesi Yedigöller Milli Parkı yolunda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Sema Ö. İdaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu dere yatağından çıkarılan Sema Ö. (27) ile araçta bulunan Hacer A. (34), Zemzem A. (27), Aynur A. (27), E.A. (5) ve A.E.A. (5) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sema Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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