Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

Aydın’da kaldırım kenarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.

Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı

Aydın’ın Efeler ilçesin Mimar Sinan Mahallesi Şair Ömer Bulvarı üzerinde şüpheli bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar kaldırım kenarına bırakılmış şüpheli bir çanta olduğunu fark etti. Bir süre takip eden vatandaşlar, çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli çantanın yakınındaki apartmanlarda bulunan vatandaşlar, balkondan olan biteni izlerken kimi vatandaşlar da cep telefonları ile o anları kaydetti.

Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, korumalı kıyafet ile çantayı incelemesinin ardından, balkonlardaki vatandaşların can güvenlikleri için, içeriye girmesini anons etti. Vatandaşların içeri girmesi ve güvenliğin sağlanmasının ardından çanta, fünye yardımı ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çanta boş çıkarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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