Komşularını Kürekle Darp Etti: 3 Yaralı

Kayseri’de Ahmet Yılmaz, kavga ettiği komşuları Bedia Derici ile çocukları Salih ve Sevgi Derici’yi kürekle vurarak yaraladı.

Komşularını Kürekle Darp Etti: 3 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 100’üncü Yıl Mahallesi, Taşköprü mevkisindeki müstakil evde kavga meydana geldi. Ahmet Yılmaz (30) ile komşuları Bedia Derici (55) arasında iki ev arasındaki kavak ağacı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Yılmaz, evindeki kürekle Bedia Derici ile çocukları Salih (36) ve Sevgi Derici’yi (24) yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise Ahmet Yılmaz’ı gözaltına aldı. Anne ve çocuklarının hafif yaralandıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yılmaz’ın emniyetteki işlemleri sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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