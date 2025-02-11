Müdahaleye Giden İtfaiye Aracı Devrildi! Yaralılar Var

Aydın’da müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye personeli hafif şekilde yaralandı.

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Müdahaleye Giden İtfaiye Aracı Devrildi! Yaralılar Var

Aydın’ın Söke ilçesinde bir yangına müdahale için yola çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği’ne ait itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Yenidoğan Kavşağı’nda devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 itfaiye personeline müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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