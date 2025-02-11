Otomobil, Metro Hattının Duvarına Çarptı! Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil, Metro Hattının Duvarına Çarptı! Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde, saat 15.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Olgun Öztaş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu metro hattının duvarına çarptı. Savrulan araç, Rıdvan G.’nin kullandığı 06 MJU 35 plakalı otomobile çarpıp yol ortasında durdu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Olgun Öztaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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