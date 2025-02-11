Sakarya Valiliği'nden Yağış Uyarısı

Sakarya Valiliği, Meteoroloji verilerini işaret ederek kenti soğuk ve yağışlı hava konusunda uyardı.

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Sakarya Valiliği'nden Yağış Uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde yağışların olacağını, gece yarısı ve Çarşamba günü ise öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulundu.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre; İlimizde bugün (11 Şubat Salı) akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edecek olan yağışların; gece ara vereceği ve yarın (12 Şubat (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Yağışların yarın akşam saatlerinde örtü bırakması ve soğuk havanın etkisiyle, buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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