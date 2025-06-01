Sivas’ta Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısında Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Ocak-Mart dönemine ait yapı izin verilerine dair raporunu yayımladı. Buna göre, geçen yılın aynı döneminde Sivas’ta yapı ruhsatı verilen bina sayısı 102 iken, bu yıl 38’e geriledi. Daire sayısı ise 2024’ün ilk çeyreğinde 564 olarak kaydedilirken, 2025’te 295’e düştü.

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Sivas’ta Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısında Düşüş

Sivas’ta 2025 yılının ilk üç ayında yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 57 bin 390 metrekare olarak belirlendi. Bu alanın 28 bin 591 metrekaresi konut, 19 bin 841 metrekaresi konut dışı, geri kalan 8 bin 958 metrekaresi ise ortak kullanım alanlarından oluştu.

Kaynak: İHA

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