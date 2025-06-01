Sivas’ta Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısında Düşüş

Sivas’ta 2025 yılının ilk üç ayında yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 57 bin 390 metrekare olarak belirlendi. Bu alanın 28 bin 591 metrekaresi konut, 19 bin 841 metrekaresi konut dışı, geri kalan 8 bin 958 metrekaresi ise ortak kullanım alanlarından oluştu.

Kaynak: İHA