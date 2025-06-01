Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki bir araç kontrolden çıkarak şarampole uçtu, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu

F. M'nin kullandığı 51 ACK 127 plakalı otomobil, Görümlü beldesinin çevre yolunda, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.​​​​​​​ Kazada, sürücü ile araçtaki N.A (17), D.A. (20) ve H.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü F. M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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