Anamur'da Kaçakçılık Soruşturması! 3 Şüpheli Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bir soruşturma çerçevesinde, polis ekipleri kaçakçılıkla mücadele ve 18 yaş altındaki kişilere tütün ürünleri satışını önlemeye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 bin adet doldurulmuş makaron, 600 boş makaron, 226 paket bandrolsüz sigara, 43 puro, 71 paket tütün, 40 adet elektronik sigara cihazı, 34 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kurusıkı tabanca, 1148 adet kurusıkı fişeği ile çeşitli elektronik sigara aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA