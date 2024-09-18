Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sinop’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde, Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 12.54 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ham maddesi, 1.36 gram esrar, 0.90 gram bonzai, 0.54 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet tüfek, 7 adet fişek, ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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