Kırmızı Bültenle Aranıyordu: 24 Yıl Sonra Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs 24 yıl sonra yakalandı.

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Kırmızı Bültenle Aranıyordu: 24 Yıl Sonra Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile 5 bin TL adli para cezası bulunan ve 24 yıldır kırmızı bültenle aranan C.Ö. (55) düzenlenen operasyonla bugün yakalandı. Gözaltına alınan C.Ö., ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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