Kırmızı Bültenle Aranıyordu: 24 Yıl Sonra Kocaeli'de Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile 5 bin TL adli para cezası bulunan ve 24 yıldır kırmızı bültenle aranan C.Ö. (55) düzenlenen operasyonla bugün yakalandı. Gözaltına alınan C.Ö., ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA