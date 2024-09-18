Kırıkkale'de IŞİD Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüpheli, Sınır Dışı Edilecek

Kırıkkale'de IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kırıkkale'de IŞİD Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüpheli, Sınır Dışı Edilecek

Kırıkkale'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu yabancı uyruklu M.Q.H.A.M.'yi şehir merkezinde kaldığı evde yakaladı. IŞİD üyesi, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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