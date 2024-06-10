Yıldırım düştü, tarla yandı: 100 dönüm buğday küle döndü

Siirt'te yıldırım düşen düşen tarla ateşe teslim oldu. Çıkan yangın sonucu 100 dönüm hasadı yapılmamış buğday küle döndü.

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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayalısu, Tulumtaş, Tatlıköy ve Aydemir köylerine yıldırım düştü.

Yıldırımların düşmesi sonucu yaklaşık 100 dönüm hasadı yapılmamış buğday, çıkan yangın sonucu kül oldu. Yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: İHA

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