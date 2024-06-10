Bir çöp ev vakası daha! Abla-kardeşin evinden 3 kamyon çöp çıktı

Bursa'da kötü kokuların yayıldığı bir evden 3 kamyon çöp çıktı. Çöp evde yaşayan abla-kardeşin aynı binada 5 daire ve bir dükkanlarının olduğu öğrenildi.

Bir çöp ev vakası daha! Abla-kardeşin evinden 3 kamyon çöp çıktı

Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde bir evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri, kötü kokuların yayıldığı daireye gidince ev sahipleri tarafından kapı açılmadı.

Ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca olay yerine polis çağırıldı. Polis ve ekipler evde kalan S.H. ve kardeşi S.H.'yi uzun uğraşlar sonucunda ikna etmeyi başardı. Binada yaşayan diğer apartman sakinleri ise zaman zaman evlerinde ayrılarak, yakınlarının yanında kaldığını ifade etti.

3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Evi boşaltmak ve temizlemek isteyen ekipler, tulum ve maske yardımıyla çöpleri kamyona yükledi. Öte yandan, çöp evden kalan abla-kardeşin aynı binada 5 daire ve bir dükkanlarının olduğu öğrenildi.

Bina sakini Mehmet Topuzoğlu 20 yıldır çöp ev olarak kullandıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"İki kardeş bunlar. Küçük kardeşinin akli dengesi yerinde değil. Her sabah kalkıyor ve sokaktan çöp toplayarak eve taşıyor. Sorunca da 'plastikleri eritmek için topluyoruz' diyorlar. Evi çöp ev yaptılar. Evde 10 tane kedi besliyorlar. Maddi durumları da iyi. 20 yıldır çöp ev olarak kullanıyorlar. Hem böcek var hem evi ilaçlanmasına izin vermiyorlar."

Kaynak: İHA

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