Evden çıkmasını isteyen mal sahibine sinirlenip daireyi ateşe verdi!
Karaman'da ev sahibine sinirlenen kiracı oturduğu evi ateşe verdi.
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Karaman Siyahser Mahallesi'nde Şehit Bayram Yıldız Caddesi'nde bir kiracı, ev sahibinin evi boşaltmasını istemesi üzerine oturduğu evi ateşe verdi.
Ev sahibi İ.Y, evinde kiracı olarak oturan B.S'den evi boşaltmasını istedi. Bunun üzerine ev sahibine sinirlenen B.S, oturduğu müstakil evin zemin katını ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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