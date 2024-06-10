Düzce'de feci kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce’de otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Düzce'de feci kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde, Ankara’dan İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Semih Ş. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Otomobilin kamyona adeta ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Tuba Elitaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sebebi ile İstanbul istikameti 2 şeritten sağlanırken, kaza bir başka aracın iç kamerasına an be an yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler
Düzce Trafik kazası
Son Güncelleme:
Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu
Konserde çıkan arbedeye müdahale eden polis kalp krizi geçirdi! Konserde çıkan arbedeye müdahale eden polis kalp krizi geçirdi!
Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber
Restoranda dehşet! Müşteri garsonu bıçakladı Restoranda dehşet! Müşteri garsonu bıçakladı
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek
TBB’den belediyelere ayrımcılık: 175 araçtan yalnızca 10'u CHP'ye, 138'i AKP'ye tahsis edilmiş! 175 araçtan yalnızca 10'u CHP'ye, 138'i AKP'ye tahsis edilmiş!
Tadilat yapan ustanın paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı! AKP'li vekilin 'kaçak' tespiti yapılan villası büyüyor AKP'li vekilin 'kaçak' tespiti yapılan villası büyüyor