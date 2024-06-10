Düzce'de feci kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Düzce’de otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde, Ankara’dan İstanbul istikametine giden Tuba Elitaş idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Semih Ş. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
Otomobilin kamyona adeta ok gibi saplandığı kazada otomobil sürücüsü Tuba Elitaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sebebi ile İstanbul istikameti 2 şeritten sağlanırken, kaza bir başka aracın iç kamerasına an be an yansıdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı
Kaynak: İHA
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