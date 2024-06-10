Restoranda dehşet! Müşteri garsonu bıçakladı

Samsun'da çalıştığı restoranda müşteri tarafından bıçaklanan garson ağır yaralandı.

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Restoranda dehşet! Müşteri garsonu bıçakladı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliyesi yanındaki bir restoranda restoranda çalışan garson Şaban A. (37), kimliği belirsiz bir müşterinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Şaban A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şaban A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Samsun Bıçaklı Saldırı
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