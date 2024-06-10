Günlerdir aranıyordu... Yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir hafta önce kaybolan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu mezarlıkta ölü olarak bulundu.

Günlerdir aranıyordu... Yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu!

Aydın'ın Nazilli ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'ndan 2 Haziran'dan beri haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri aramalarını sürdürdü.

Ekipler, çalışmalar sonucu Başoğlu'nun cansız bedenini aynı mahalledeki mezarlıkta buldu.

Başoğlu'nun cesedindeki ilk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

Ceset, otopsi işlemleri için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Aydın kayıp
Ankara Valiliği'nden 'hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiği' iddialarına açıklama Ankara Valiliği'nden 'hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiği' iddialarına açıklama
NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak
Bahar dizisinin sezon finali sızdı: Seyircileri derinden üzecek son Bahar dizisinin sezon finali sızdı: Seyircileri derinden üzecek son
Büyükçekmece'de 'kar maskeli' cinayet Büyükçekmece'de 'kar maskeli' cinayet
ÇOK OKUNANLAR
Büyükçekmece'de 'kar maskeli' cinayet Büyükçekmece'de 'kar maskeli' cinayet
Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek
Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Şampiyonası'nda hem madalya hem de Paris'e bilet kazandı Milli atlet Tuğba Danışmaz Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdı
Konserde çıkan arbedeye müdahale eden polis kalp krizi geçirdi! Konserde çıkan arbedeye müdahale eden polis kalp krizi geçirdi!
Günlerdir aranıyordu... Yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu! Günlerdir aranıyordu... Yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu!