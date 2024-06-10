Manisa'da hasadı başladı, fiyatı tepetaklak oldu: Kilosu 20 TL!

Manisa'da bağ yaprağı hasadı başladı. Türk mutfağında yaprak sarma yemeğinin en önemli malzemesi olan bağ yaprağının fiyatı tepetaklak olurken, kilosu 20 TL'den alıcı buluyor.

Manisa'da hasadı başladı, fiyatı tepetaklak oldu: Kilosu 20 TL!

Manisa'da Sarıgöl ilçesinde haziran ayında hasat edilen taze salamura bağ yaprakları, boğucu sıcaklara rağmen bağlardan toplanarak yaprak alımı yapan tüccarlara satılıyor.

Nisan ayında 40 TL'den aldıkları taze bağ yapraklarının şimdilerde kilosunu 20 TL'den aldıklarını belirten Çavuşlar Mahallesinden Mehmet İğdeli, "Biz satın aldığınız taze bağ yapraklarını salamura yapmakta olan işletmelere günü birlik teslim etmekteyiz. Burada anında yapraklar hiç bekletilmeden salamura için büyük bidonların içlerinde tuzlanarak olgunlaşması için bekletilir. Burada olgunlaşma salamura yapraklar yurt içerisine ve yurt dışına gönderiliyor" dedi.

BAĞ YAPRAĞI

Bağ yaprağı, üzüm asmasının yapraklarından elde edilen ve salamura edilmiş bir besindir. Türk mutfağında dolma yemeğinin en önemli malzemesidir. Ayrıca sarma, yaprak sarma gibi isimlerle de bilinir.

Manisa'da hasadı başladı, fiyatı tepetaklak oldu: Kilosu 20 TL! - Resim : 1

Bağ yaprağı, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir besindir. Ayrıca antioksidanlar da içerir. Bu nedenle bağ yaprağı birçok sağlık faydası sunmaktadır.

Bağ yaprağının faydaları:

- Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Cilt sağlığını korur,
- Kalp hastalığı riskini azaltır,
- Kansere karşı korur,
- Kan basıncını düşürür,
- Kemikleri güçlendirir,
- Kansızlığı önler,
- Şeker hastalığını kontrol altına almaya yardımcı olur,
- Kilo vermeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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