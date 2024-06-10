Mehmet Şimşek artan dış ticaret açığını bayrama bağladı: Beklentisini açıkladı

Bakan Mehmet Şimşek, nisanda 31,5 milyar dolara yükselen dış ticaret açığını yaklaşan Kurban Bayramı’na bağladı. Şimşek, yıl sonuna ilişkin cari açık beklentisini de açıkladı.

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Mehmet Şimşek artan dış ticaret açığını bayrama bağladı: Beklentisini açıkladı

Dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi. Açığın yükselmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bunun birinci günü 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı’ndan kaynaklandığını söyledi.

X hesabından veriler paylaşan Mehmet Şimşek, şunları yazdı:

“Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi. Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti. Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş oldu. Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90’dan yüzde 158’e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72’den yüzde 116’ya yükseldi. Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.”

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