Siirt’te Gizemli Görüntü

Gece saatlerinde evlerinin balkonuna çıktıklarında gökyüzünde parlak ve yuvarlak bir cisim fark eden Gümüşsuyu sakinleri, cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı.

Çekilen görüntüde, tanımlanamayan cismin sürekli renk değiştirdiği ve gökyüzünde sabit durduğu gözlemlendi. Cismin havada donarak kristalleşen yakıt partiküllerinin güneş ışığını yansıtmasıyla oluştuğu ve herhangi bir tehlike arz etmediği ifade ediliyor.

Kaynak: İHA