34 Kilo Metamfetamin Ele Geçirilen Otomobilin Sürücüsü Tutuklandı
Hakkari'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada 34 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda otomobil sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarda, Hakkari-Çukurca kara yolunun 8'inci kilometresinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobil, narkotik köpeğiyle arandı. Aramada, otomobilin gizli bölmelerine yerleştirilen 34 kilogram metamfetamin yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA
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