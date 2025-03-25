Antalya'da İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüleri yaralandı.

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Kaza, Evrenseki Mahallesi'nde, Antalya-Manavgat D-400 karayolu üzerinde bulunan Kömürcüler Kavşağı’nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Duygu K. yönetimindeki 07 RM 433 plakalı Volkswagen Polo ile Abdulkadir Ö.'nün kullandığı 46 ACL 433 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle Volkswagen Polo, refüjdeki trafik levhasına çarparak takla attı. Kazanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar etrafa dağıldı.

Antalya'da İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı - Resim : 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüler Duygu K. ve Abdulkadir Ö.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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