Sıcaklık Eksi 17'ye Düştü, Hayat Felç Oldu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü kentte zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Araçlarını korumak için çeşitli önlemler alan vatandaşlar, araçların üzerine battaniye örtüyor ve donmayı önlemek amacıyla ara ara motorlarını çalıştırıyor. Bazı vatandaşlar, evlerinin önüne kurdukları brandalarla geçici garajlar oluşturarak araçlarını soğuktan korumaya çalışıyor. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ise çöplerde yiyecek arıyor. Duyarlı vatandaşlar sokak hayvanlarına yiyecek vererek destek oluyor.

"YEMLERİ TORBALARLA SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ"

Şiddetli soğuklar Murat Nehri'nin büyük bir bölümünün buz tutmasına neden olurken, dereler tamamen dondu. Bu durum, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan Bülent Adıgüzel, dondurucu soğuklarda hayvanlarını beslemenin zorluklarını anlattı. Adıgüzel, "Soğuklarda ahırlardaki hayvanlarımıza yem vermek için büyük çaba harcıyoruz. Yemleri torbalara doldurup sırtımızda taşıyoruz" dedi. Hüseyin Batıbey ise, "Her geçen gün havalar daha da soğuyor. Hayvanlarımızı korumakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA