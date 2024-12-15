Muğla'da Korkutan Kaza: Devrilen Otomobile Demir Saplandı, Yolcu Koltuğunda Sıkıştı!

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

KOLTUKTA SIKIŞTI

Otomobildeki bir yaralı, araca saplanan demir nedeniyle koltukta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.