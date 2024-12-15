Kayseri'de Can Pazarı: Çarpışmanın Etkisiyle Yola Savruldular

Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de Can Pazarı: Çarpışmanın Etkisiyle Yola Savruldular

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde E.U.'nun kullandığı otomobil ile M.Z.'nin kullandığı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen motosiklette bulunan M.Z., A.Z., N.Z. ve H.Z. yola savruldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasıyla kazaya karışan araçlar yol üzerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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