Aydın'ı Şiddetli Sağanak Vurdu, Ekipler Teyakkuza Geçti

Meteorolojinin uyarılarının ardından Aydın'da şiddetli sağanak etkili oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri teyakkuza geçti.

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Aydın'ı Şiddetli Sağanak Vurdu, Ekipler Teyakkuza Geçti

Aydın’ın birçok farklı noktasında sağanak yağış etkili oldu. Aniden hızlanan sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilk müdahale Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerinden geldi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atan durumlara karşı teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri şehrin dört bir yanında önlemler aldı. Yağmur suyu hatlarının, ızgaraların, mazgalların ve rögarların temizliklerini gerçekleştiren ekipler yollarda oluşan çamur birikintilerine de müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ASKİ ekiplerinin çalışmaları vatandaşlardan da takdir topladı. Ekiplerin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, yağmura rağmen kendilerini yalnız bırakmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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