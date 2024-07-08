Sıcaklardan Bunalan Vatandaştan Yaratıcı Çözüm: Kepçeyle Duş Aldı

Hissedilen sıcaklığın 48 dereceyi geçtiği Adana'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için alternatif çözümler üretmeye devam ediyor. Son olarak serinlemek için kepçeyle duş alan vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.

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Sıcaklardan Bunalan Vatandaştan Yaratıcı Çözüm: Kepçeyle Duş Aldı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede bugün hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

Hissedilen sıcaklığın 48 dereceye yükseldiği Çanaklı Mahallesi'nde bir kepçe operatörü, arkadaşını sulama kanalından aldığı suyla serinletti. Yaşanan anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

Kaynak: DHA

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