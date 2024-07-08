Yaşlı Adamın Acı Sonu! Yanlışlıkla Kendini Bıçaklayıp Öldürdü
Mardin'de 92 yaşındaki adam feci şekilde hayatını kaybetti. Elindeki bıçağın yanlışlıkla karnına saplayan Süleyman Altekin isimli vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çölova Mahallesi’nde dün gece saatlerinde Süleyman Altekin’in elindeki bıçak, kazara karnına saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altekin, müdahalesinin ardından tedaviye alındığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Süleyman Altekin’in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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